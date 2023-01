Eltern-Babys-Kurse der VHS in Hiltrup

Zwei Eltern-Baby-Kurse starten ab Montag am Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup. Es folgen weitere Angebote in den nächsten Wochen.

Zwei Eltern-Baby-Kurse starten ab Montag (9. Januar) am Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup. Einmal wöchentlich treffen sich Mütter oder Väter mit ihren mindestens vier Wochen bis etwa einem Jahr alten Babys in einem freundlichen, warmen Raum in der Zen­tral­schule für Gesundheitsberufe Westfalenstraße 109, Raum 1.

Um 9 Uhr findet der Kursus für Eltern mit ihren Babys statt, die im März oder April 2022 geboren sind (Kursnummer 233301). Der Kursus für Babys mit den Geburtsmonaten Mai und Juni 2022 trifft sich um 10.30 Uhr (Kursnummer 233303).

Am 11. Januar und 1. Februar starten Angebote für weitere Geburtsmonate. Die Kurse werden von einer erfahrenen Kursleiterin begleitet, so die VHS.