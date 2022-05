Erster Hiltruper Firmenlauf am 20. August

Der erste Hiltruper Firmenlauf wird am 20. August stattfinden. BASF Coatings und TuS Hiltrup laden zum Mitmachen ein. Es können verschieden lange Strecken absolviert werden.

BASF Coatings und der TuS Hiltrup laden zum Hiltruper Firmenlauf ein, der am 20. August ab 15 Uhr auf der Sportanlage Hiltrup Süd an der Kanalinsel starten soll. Eingeladen sind ortsansässige Firmen und Gewerbetreibende in und um Hiltrup und deren Beschäftigte.

Folgende Optionen stehen nach Angaben der Organisatoren zur Auswahl: 2,5 Kilometer Spazierengehen oder Walken oder fünf Kilometer Laufen oder zehn Kilometer Laufen. Eine weitere Alternative sind zehn Kilometer Laufen & Radfahren: Hierbei hier können die Teilnehmenden im Zweierteam starten, das heißt, dass zwei Personen mit einem Fahrrad ausgestattet sind. Fahrradfahrer und Läufer wechseln sich ab. Die einzige Vorgabe ist, zu zweit durchs Ziel zu kommen.