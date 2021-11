Erstmals ist von Klage die Rede

Münster-Hiltrup

Mit der erteilten Baugenehmigung für den Schweinemaststall in Hiltrup-Ost will sich die Bürgerinitiative Emmerbachtal nicht abfinden. Sie hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kommunalaufsicht gestellt und deutet an, dass es künftig eine Klage geben könnte.

Von Michael Grottendieck