Stadtbaurat macht sich für raschen Ausbau stark

In Wahlkampfzeiten erfreuen Radtouren mit den Kandidaten großer Beliebtheit. Schön, wenn es dabei nicht nur um große Versprechungen geht, sondern um handfeste Aussagen zu Problemen, die einer Lösung bedürfen. Wie etwa beim künftigen Neubaugebiet in Hiltrup-Ost.

Mit dem Rad machten sich Vertreter der CDU auf den Weg in Richtung Hiltrup-Ost (v.l.): Karl Kleine-Wilke, Jürgen Krichel, Landtagskandidatin Teresa Küppers, Ratsfrau Astrid Bühl, Stadtbaurat Robin Denstorff, Dr. Ludwig Coenen und Ratsfrau Carmen Greefrath.

Auf dem Rad lernt man am besten Land und Leute kennen. Und erfährt rasch, wo der Schuh drückt. Teresa Küppers, die am 15. Mai ihr Ticket in den Landtag lösen möchte, radelte jetzt durch Münsters Süden gemeinsam mit der Hiltruper CDU und Münsters Stadtbaurat Robin Denstorff.