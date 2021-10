Es geht Schlag auf Schlag

Klassiker, Eigenkompositionen, Adaptionen von Jazz an Boogie – im Kulturbahnhof Hiltrup ging es am Dienstagabend richtig rund: Christian Bleiming bestritt sein 42. Konzert der Boogie-Woogie-Reihe an der Seite von Peter Samland am Schlagzeug und Amandus Grund an den Gitarren.

Der Saal war gefüllt, die Sitze an der Empore auch – Hartmut Wolff vom Kulturbahnhofs-Team freute sich, „endlich mal wieder ein guter Besuch“ – zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie: „Sehr schön“, nicht zuletzt für die Musiker. Etwa 60 Gäste waren gekommen.

Das Trio hatte sofort Dampf unter dem Kessel: „Movin‘ The Shuffle“, „Boogie Woogie On a Riff“ von Bleiming, „Blue Bungalow Bounce“, Amandus Grunds „New Years‘ Boogie“ mit frischen Ideen für Gitarre wie auch Piano, George Gershwins „Oh, Lady Be Good“, und Samland konnte mit einem großen Solo glänzen beim „C-Jam Boogie“. Grund sprang auch als Co-Pianist ein: „Sixth Avenue Express“ war 1941 von Pete Johnson und Albert Ammons eingespielt worden, auf zwei Flügeln, Bleiming und Grund bewältigten das mit Humor auf einem Klavier.

Der Kulturbahnhof Hiltrup hat Nachholbedarf – Axel Zwingenberger als Kompagnon für Bleiming ist jetzt für den 16. November vorgesehen, ursprünglich sollte er im März 2020 auftreten.

Die beiden Münsteraner Künstler Julia Mack (Gesang) und Peter Mack (Klavier) begeben sich am 30. Oktober (Samstag) ab 20 Uhr mit dem „Magic Train“ auf eine magische Reise, die die Zuhörer an Orte des Erlebens und des Erinnerns entführt. Mit ihren eigenen Interpretationen bekannter und auch weniger bekannter Songs von Billy Joel, ZAZ oder Anna Depenbusch vermischt sich Heiteres mit Nachdenklichem. Der Vorverkauf in der Stadtteilbücherei St. Clemens hat bereits begonnen, Karten kosten dort 14 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Christoph Tiemann und das Theater „ex libris“ präsentieren am 4. und 11. November ab 19.30 Uhr „Die Schatzinsel“ als Live-Hörspiel. Sie ist die Piraten-Erzählung schlechthin: Robert Louis Stevensons erfand schon 1881 das, was uns noch heute an Seeräuber-Geschichten fasziniert. Die Schatzinsel gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Weltliteratur – Theater „ex libris“ aber bleibt mit seinem Live-Hörspiel ganz nah am Original.

Der Vorverkauf beginnt am Freitag (22. Oktober) in der Stadtteilbücherei St. Clemens. Die Karten kosten 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Einlass ab 19 Uhr.