Anlieger sehen das Bauvorhaben kritisch

Der Umzug der Feuerwache 3 an die Hohe Geest wird in Kürze in die weitere politische Beratung gehen. In der Nachbarschaft der Hohen Geest kursiert ein Schreiben, in dem das 25-Millionen-Projekt kritisch gesehen wird.

Die neue Feuerwache 3 soll in der Nähe des Merkurecks an der Hohen Geest entstehen.

Unter den Nachbarn der neuen Feuerwache an der Hohen Geest kursiert nach Informationen unserer Zeitung ein Schreiben, das den Sinn des Millionenprojektes in Frage stellt. „Es stellt sich die Frage, ob die Feuerwache 3 überhaupt umziehen sollte. Die Lage an der Hansestraße hat bislang ganz gut funktioniert – und das schon seit vielen Jahren“, heißt es dort wörtlich.

Der Umzug der Feuerwache 3 an die Hohe Geest wird in Kürze in die weitere politische Beratung gehen. Die Bezirksvertretung hatte Ende Februar keine Steine in den Weg gelegt, die geeignet wären, das 25-Millionen-Projekt verzögern. Trotz vieler offener Fragen unterstützten die Bezirksvertreter den Vorschlag der Verwaltung, den Standort am Merkureck aufzugeben, einmal die Straßenseite zu wechseln und ein bislang in Privatbesitz befindliches Grundstück zu favorisieren.

Standort grenzt direkt an Wohnhäuser

So wird in dem Schreiben kritisiert, dass es für die Rettungskräfte schwieriger werde, an die Westfalenstraße zu gelangen. Zudem grenze der neue Standort direkt an die Wohnhäuser am Gorenkamp. Ein weiterer Kritikpunkt: Erneut werde eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche („die letzte Grünfläche“) versiegelt und verbaut. Das wirft neue Fragen auf: „Wo soll das ganze Wasser bleiben, wenn alles ohne Grund zugebaut wird?“

Für den Verfasser des Schreibens besteht keinen Zweifel daran, dass bei dem Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 „viel Geld zum Fenster hinausgeworfen wird“. Angeregt wird ferner, das Gelände am Merkureck von den Altlasten zu befreien und „der Umwelt etwas Gutes zu tun“.