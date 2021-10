Feiern mit Musik von Bach

Seit 25 Jahren ist Henk Plas Kirchenmusiker in Münster. Zunächst wirkte er in Angelmodde, nunmehr seit 2007 in St. Clemens.

Orgelklänge von Johann Sebastian Bach! Kaum eine Musik hätte besser zu dem Jubiläum gepasst, das am Sonntag in der St.-Clemens-Kirche zu begehen war. Eine überwältigend große Zuhörer-Gemeinde fand sich dort ein, um ihn zu hören: Henk Plas. Seit 25 Jahren ist er Kirchenmusiker in Münster, zunächst in Angelmodde, nun seit 2007 in St. Clemens. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!