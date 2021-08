Felix Wermeling triumphiert

Die Tischtennis-Sparte des TuS Hiltrup at ihre Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Es gab spannende Spiele und einen überragenden Gewinner.

Wochenlang arbeitete die Tischtennis-Sparte des TuS Hiltrup an einem Konzept, dass es trotz coronabedingter Einschränkungen erlaubt, endlich wieder Vereinsmeisterschaften auszutragen. Am Samstag war es dann so weit.

Die Lösung: Es wurde nur Einzel gespielt, das Turnier wurde in zwei Zeitschienen ausgetragen und alle Siegerehrungen fanden vor der Halle statt, heißt es in einer Mitteilung des TuS Hiltrup.

Einhaltung der 3G-Regeln

Zudem wurde die Einhaltung der 3G-Regeln penibel kontrolliert. Belohnt wurden die Organisatoren mit einem unerwartet großen Ansturm von 40 Aktiven, die nach so langer Zeit die Turnieratmosphäre genossen. Alle zeigten, dass sie in der Corona-Pause nichts verlernt hatten.

Reihenweise gab es spektakuläre Matches – und auch die eine oder andere dicke sportliche Überraschung. So gewann Felix Wermeling erstmals den Titel in der A-Klasse. Wie abgeklärt er schon ist, bewies der 18-jährige, als er im Finale gegen Felix Seppendorf schon mit 0:2 Sätzen hinten lag, dann aber noch mit 3:2 gewann.

Überraschender Sieg

Beinahe noch überraschender war der Sieg von Oliver Petri in der B-Klasse. Nach seinem 11:9-Triumph im Entscheidungssatz sank Petri im Stile eines Champions überglücklich zu Boden.

Kurios ging es auch in der C-Klasse zu. Andree Goldbeck verlor gleich das erste Gruppenspiel im Vater-Sohn-Duell gegen Sohn Niclas, verlor danach aber kein Spiel mehr und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Sieg den Titel gegen den bis dahin enorm starken Peter Hörner. Siege von Jugendlichen, die ebenfalls mit dabei waren, gab es in der E- und F-Klasse. Ganz ohne Niederlage blieb in dem insgesamt hochklassigen Turnier aber nur einer – und das war Felix Wermeling.

Alle Sieger und Platzierten im Überblick

Die Sieger und Platzierten im Überblick: A-Klasse: 1. Felix Wermeling, 2. Felix Seppendorf, 3. Carsten Becher; B-Klasse: 1. Oliver Petri, 2. Kevin Gotthardt, 3. Pascal Streier und Bernhard Krüger; C-Klasse: 1. Andree Goldbeck, 2. Peter Hörner, 3. Leon Mannefeld und Nils Helmers; D-Klasse: 1. Alex Goldammer, 2. Werner Grempels, 3. Felix Averesch; E-Klasse: 1. Paul Beining, 2. Kilian Lata, 3. Jan Hegmann; F-Klasse: 1. Christian Lemmer, 2. Jakob Beckers, 3. Leon Steil.