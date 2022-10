Initiative der Anlieger wendet sich an Petitionsausschuss des Landtages

Neue Runde im Streit um die Feuerwache 3: Auch nach dem Ratsbeschluss, das Millionenprojekt an der Hohen Geest zu errichten, geben die Anwohner keine Ruhe. Sie wenden sich an den Petitionsausschuss des Landtages NRW.

Die Berufsfeuerwehr Münster, die für die Feuerwache 3 einen neuen Standort in Hiltrup benötigt, beteiligte sich in der vergangenen Woche an der Großschadensfallübung der BASF Coatings.

Trotz eines rechtsgültigen Ratsbeschlusses, an der Hohen Geest den Bau der neuen Feuerwache 3 zu realisieren, setzen die Anwohner weiterhin alle Hebel in Bewegung, das Millionen-Projekt an dieser Stelle zu verhindern. In einem Schreiben an den Petitionsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages äußern sie insbesondere ihr Unverständnis über den Standortwechsel vom Merkureck an die Hohe Geest.