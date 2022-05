Feuerwache 3: Anwohner pochen auf Mitsprache

Bei einer Bürgerversammlung zur geplanten Feuerwache 3 am neuen Standort machten die Anwohner ihrem Ärger Luft. Die Stadt Münster dagegen betont: „Der Standort an der Hohen Geest ist der geeignetste und der wahrscheinlich einzig verfügbare“.

Der Umzug der Feuerwache 3 an die Hohe Geest war Thema einer Bürgerinformation. Die Anlieger sehen das Bauvorhaben kritisch.

Die Debatte um den Standort der Feuerwache 3 geht in die nächste Runde. Nachdem der Rat dem Standortwechsel der geplanten Feuerwache vom Merkureck hin zur Hohen Geest zugestimmt hatte, fand am Montagabend eine Bürgerinformation in der Stadthalle Hiltrup statt.