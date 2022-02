Feuerwache 3 wechselt an die Hohe Geest

Alternativgrundstück in der Nachbarschaft

Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 möchte die Stadt jetzt auf ein Grundstück an der Hohen Geest zurückgreifen, das sich bislang in Privatbesitz befindet.

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern: Die Stadt will mit der Feuerwache 3 an die Hohe Geest auf das Hackenesch-Areal gehen. Voraussetzung ist allerdings, das sie das Grundstück erwerben kann. An ihren Kaufabsichten lässt die Stadt keine Zweifel aufkommen.