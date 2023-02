Föhrenweg: Bargeld und Schmuck aus Wohnung geklaut

Am Dienstag (31.01) ist in eine Wohnung am Föhrenweg eingebrochen worden. Die Täter hebelten dabei die Wohnungstür auf und klauten Bargeld sowie Schmuck. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Einbruch in eine Wohnung am Föhrenweg: Die Polizei sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Am Dienstag (31.01) ist zwischen 17:55 und 20:00 Uhr in eine Wohnung am Föhrenweg in Münster eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter die Wohnungstür des Geschädigten auf und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend flohen sie mit Bargeld und Schmuck.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wargenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.