Forderungen nach Radweg werden lauter

Wie gefährlich die Thierstraße zwischen Amelsbüren, Vennheide und Hiltrup für Radfahrer ist, musste Paul Brochtrup am eigenen Leibe erfahren. Als vor vier Jahren zwei Autos in der Nähe des Umspannwerks ineinander krachten, wurde auch er in den Unfall mit einbezogen. „Ich bin in den Busch geflogen“, sagte der Anwohner der Thierstraße.

Sechs gebrochene Rippen, eine gebrochene Hand und eine Gehirnerschütterung erforderten einen 14-tägigen Krankenhausaufenthalt mit monatelangen Spätfolgen. Nun fährt der Pensionär wieder. „Ich bin auf das Fahrrad angewiesen“, sagt er.

Einzige direkte Verbindung nach Münster

Mittlerweile hat sich eine Gruppe Radfahrer stark gemacht für einen Radweg, der entlang der Thierstraße gebaut werden soll, wobei Paul Brochtrup’s Schwester Hedwig Winterkamp einen schriftlichen Antrag bei der Bezirksvertretung eingereicht hatte. Sie wohnt unweit der Thierstraße im Haus Getter und ist ebenfalls betroffen.

Die enge Straße mit seitlich eingegrenzten tiefen Gräben ist die einzige direkte Verbindung für die Berufstätigen nach Münster. Auch Schüler, die zur Friedensschule fahren, nutzen die vielbefahrene Straße. „Nun haben sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde heraufgesetzt“, wunderte sich auch Martin Bose, der die sehr gut angenommene Radtour zur Thierstraße und der damit verbundenen 60 Kilometertour organisiert hat. Nicht selten bretterten die Autofahrer sogar bei Tempo Hundert über die Straße, so die Aussagen.

Das Anlegen eines Radweges sei umso wichtiger geworden, seitdem viele Reiter die Anlage des RFV 1876 Amelsbüren per Rad ansteuern.