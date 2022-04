Frühlingsfest präsentiert sich mit „Oldtimer-Ecke“

Hiltruper Straßenfest am 14./15. Mai

Münster-Hiltrup

Das Hiltruper Frühlingsfest findet am 14./15.Mai statt. Der Wirtschaftsverbund Hiltrup verrät bereits erste Details, was er zum Re-Start des Volksfestes auf der Marktallee plant. Er appelliert zu dem an die Vereine, die Chance zu nutzen, sich vor großem Publikum zu präsentieren.

Von Michael Grottendieck