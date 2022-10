Hohe Geest bleibt für weitere sechs Wochen gesperrt

Im Sommer kamen die Bagger und rissen die Straße auf. Für die Arbeiten an verschiedenen Versorgungsleitungen an der Hohen Geest veranschlagten die Stadtnetze Münster rund acht Wochen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Arbeiten mehr als doppelt so lange wie geplant andauern werden. Die Hohe Geest als wichtige Verbindung in Richtung Münster bleibt bis auf Weiteres eine Einbahnstraße.

