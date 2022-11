Bezirksbürgermeister lädt zum Gedenken am Volkstrauertag ein

Bezirksbürgermeister Wilfried Stein lädt am 13. November (Sonntag) um 12.30 Uhr am Mahnmal ein, um gemeinsam der Opfer von Krieg, Gewalt, Verfolgung und Terror zu gedenken.

Lange Jahre fand die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag stets vor dem dem Mahnmal statt. Als im vergangenen Jahr Bezirksbürgermeister Wilfried Stein (Grüne) auf die Veranstaltung verzichten wollte, war die Aufregung groß. Stein hatte stattdessen zur Teilnahme an einer Veranstaltung zum Gedenken an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingeladen. In diesem Jahr lädt der Bezirksbürgermeister am 13. November (Sonntag) um 12.30 Uhr am Mahnmal ein, um gemeinsam der Opfer von Krieg, Gewalt, Verfolgung und Terror zu gedenken.

Zur Teilnahme seien alle Bürgerinnen und Bürger Hiltrups eingeladen. Die Rede zum Volkstrauertag wird Thomas Köhler vom Geschichtsort Villa ten Hompel halten. Schülerinnen und Schüler des KvG-Gymnasiums haben drei Wortbeiträge als sogenannte „Gedenksplitter“ vorbereitet. Birte Ahrens vom Kant-Gymnasium wird mit Begleitung ebenso wie der MGV Hiltrup 1848 für musikalische Beiträge sorgen. Treffen ist um 12.15 Uhr an der Clemenskirche. Zugleich weist der Bezirksbürgermeister auf die Gedenkandacht an die Zwangsarbeiter um 15 Uhr in der Clemenskirche hin.