Thierstraße: Forderungen nach Radweg werden wieder lauter

Der frontale Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstagmorgen hat einmal mehr gezeigt: Es handelt sich bei der Thierstraße um ein gefährliches Pflaster. Vor allem Radler haben auf dieser Route oftmals ein schlechtes Gefühl. Die Forderungen, einen Radweg zu bauen, sind in den letzten Wochen wieder lauter geworden. Dabei ziehen unterschiedliche Akteure an einem Strang: einzelne Bürger, die Vereine in Amelsbüren und – ganz vorne weg – die Politik.

