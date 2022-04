Gesten der Verzweiflung

Das Passionsgeschehen hat die Künstler immer wieder herausgefordert. Der 87-jährige Hiltruper Erwin Löhr hat mit seiner Arbeit in der St.-Thomas-Kirche bewiesen, dass auch zeitgenössische Künstler sich mit der Passionsgeschichte intensiv befassen.

Erwin Löhr hat das Glasbild "Mühsal, Leiden und Trost" für die Evangelisch-Lutherische Thomas-Kirche in Münster gestaltet.

Was haben ein großformatiges Glasbild von Erwin Löhr und die großen Passionsbilder, die in der Kunstgeschichte immer wieder von den Künstlern angefertigt worden sind, gemeinsam? Auf den ersten Blick fällt vor allem die abstrakte Formensprache Löhrs auf, die für einen Unterschied sorgt. Erwin Löhr verzichtet darauf, figürliche und womöglich gut bekannte Darstellungen der Passionsgeschichte von der Leinwand auf ein neues Medium, in diesem Fall das Glas, zu übertragen.