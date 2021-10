Gestritten wird bis zum Schluss

Münster-Hiltrup

Der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen berät am Dienstag über das umstrittene Baugebiet Vogelstange in Hiltrup. SPD und Grünen hatten sich – trotz der für sie ungünstigeren Mehrheitsverhältnisse – in der Bezirksvertretung mit ihrer Forderung durchgesetzt, die Planungen komplett einzustellen.

Von Michael Grottendieck