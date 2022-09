Grundstücksdeal ist nach zwei Jahren unter Dach und Fach

Der Stadt ist es gelungen, ein 25 000 Quadratmeter großes Grundstück an der Hohen Geest zu erwerben. Sie benötigt es für den Neubau der Feuerwache 3.

Feuerwache 3 kann an der Hohen Geest entstehen

An der Hohen Geest soll die neue Feuerwache entstehen.

Die Stadt Münster hat ein Grundstück an der Hohen Geest für den Bau einer Feuerwache 3 erwerben können. Hermann-Josef Hackenesch, der bereits in den vergangenen Wochen keinen Hehl daraus gemacht hat, dass die Stadt ein Grundstück von 25 000 Quadratmetern erhalten werde, bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass es in dieser Woche einen Notartermin gegeben habe. „Die Unterschriften sind geleistet.“