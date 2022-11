Verblühte Blumen statt Weihnachtssterne

Eine Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr nicht aufgehängt. Zugleich waren die ausgeblühten Geranien nicht abgehängt. So präsentierte sich die Marktallee am ersten Adventssonntag.

Zumindest für das Nikolausfest am 10. Dezember werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit deutlich mehr vorweihnachtliches Flair auf der Marktallee Einzug hält. Die Karnevalsgesellschaft (KG) Hiltrup – als Organisator des Festes – ist sich sicher, dass die Besucher sich an einem beleuchteten Baum an der St. Clemenskirche erfreuen können und in angenehmer Atmosphäre den heiligen Mann begrüßen.