Überholmanöver auf der Brücke

Abkühlung war diesen Läuferinnen bei den Temperaturen am Sonntagvormittag hoch willkommen.

Die ersten zehn Läufer, hatten gegen 9.53 Uhr die Inkmann-Brücke zwischen Hiltrup und Amelsbüren passiert. Mit in der Spitze ist die Münsteranerin Raija Schmidt, immerhin eine Deutsche Meisterin, an siebter Position. Von den Zuschauern gibt es aufmunternden Applaus, wie überall an der Strecke. Dann stockt ihnen für einen Moment der Atem. „Vorsicht, Überholung“, verschafft sich ein älterer Radfahrer Aufmerksamkeit, der überraschend hinter zwei Läufern auftaucht. Im Schlepptau hat er den führenden Läufer Linus Korsmeier aus Köln.