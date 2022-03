Hallenbad Hiltrup steht Flüchtlingen zur Verfügung

Die ersten Geflüchteten ziehen in die Dreifachhalle. Auch das benachbarte Hiltruper Hallenbad steht in den kommenden Tagen ebenfalls komplett den Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung. Die DLRG hat eine Spende von 400 Handtüchern organisiert.

Am Schulzentrum wissen die Schülerinnen und Schülern, dass Willkommenskultur stets etwas mit Symbolen zu tun hat. Sie haben das Friedenszeichen, das 1958 in London beim ersten Ostermarsch zu sehen war und aktuell ein unglaubliches Revival erlebt, in den Landesfarben der Ukraine vielfach an die endlose Fassade von Haupt- und Realschule geheftet.