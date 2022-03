Helfen mit Musik

Der italienische Opernsänger Sebastiano Lo Medico will notleidenden Menschen in Ukraine helfen und lädt zu zwei Benefizkonzerten ein. Drei Gastmusiker aus dem osteuropäischen Land werden ebenfalls auf der Bühne des Kulturbahnhofes zu sehen sein.

Am kommenden Wochenende wird es in Hiltrup gleich zwei Benefizkonzerte für die Menschen in der Ukraine geben. Der bekannte italienische Opernsänger Sebastiano Lo Medico hat die Initiative ergriffen. Dank seiner Kontakte in die Musikszene werden auch drei ukrainische Gastmusiker zu erleben sein. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Aktion Lublin hilft der Ukraine, die der Förderverein Münster-Lublin ins Leben gerufen hat.

Beide Konzerte werden im Kulturbahnhof stattfinden. „Ich bin sehr dankbar, dass der Kulturbahnhof die Idee unterstützt“, sagt Sebastiano Lo Medico. Das erste Konzert findet am Samstag (12. März) ab 19 Uhr statt, das zweite folgte am Sonntag (13. März) um 18 Uhr. Das Programm wird in etwa eine Stunde dauern.

Vorverkauf nur im Kulturbahnhof

„Ich habe meine Kollegen eingeladen, die in Schwierigkeiten sind, weil sie aus der Ukraine kommen“, erklärt der Sänger in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Orest Kudlovski (Geige), Vasilina Hrynevyski (Klavier) und Oleksandr Shykyta (ebenfalls Klavier) werden typische ukrainische Musikstücke spielen.

Sebastiano Lo Medico und seine Frau Makiko Tanaka werden ebenfalls auf der Bühne zu erleben sein. Die Pianistin Tomoka Ohki wird sie begleiten.

Wichtig: Der Vorverkauf findet ausschließlich im Kulturbahnhof statt – und zwar am Montag von 17 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Im Kulturbahnhof gelten die 2G+-Regel sowie Maskenpflicht.