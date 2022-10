Herbstcircus geht mit einer Tiernummer an den Start

Der erste Hiltruper Herbstcircus findet an zwei aufeinander folgenden Wochenenden statt. Die neue Show mit Profis und Amateuren ist erstmals an diesem Samstag zu sehen.

Profis und Amateure stehen gemeinsam in der Manege

Seit Wochen wird er überall angekündigt, jetzt steht er unmittelbar vor der Tür: Der erste Hiltruper Herbstcircus. Am Samstag und Sonntag (22. und 23. Oktober) finden die ersten drei Vorstellungen statt. Am darauffolgenden Wochenende geht es weiter. Insgesamt sechs Vorstellungen stehen auf dem Programm. Mehr als 1000 Karten wurden bereits verkauft,

Herbstcircus statt Weihnachtscircus

Der Herbstcircus ersetzt in diesem Jahr den Weihnachtscircus, den es mehr als 30 Mal in Hiltrup gegeben hat und zuletzt zweimal durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurde. Thomas Egbers und sein Team wollten auf Nummer sicher gehen – und zogen die Veranstaltung um zwei Monate vor. Sicher ist sicher, „da auch wir nicht wissen, wie sich die Corona-Pandemie zum Winter entwickelt“, wie Thomas Egbers sagt.

Neuer Termin, neue Veranstaltung, neue Lage: Der Hiltruper Herbstcircus findet im bewährten Zwei-Mast-Zelt statt, das sich an der Hünenburg 50 (hinter Rocco’s ­Soccerarena) befindet.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder eine Tiernummer. In der städtischen Marienturnhalle am Loddenweg war es laut Egbers dem Jugendcircus Alfredo seit 2006 untersagt, Aufführungen mit Tieren zu präsentieren. Beim Herbstcircus ist Benjamin Pfeifer zu erleben, der mit seinen Papageien in der Manege auftritt. Mit dabei ist erneut Jens Ohle, der 2019 den Weihnachtscircus moderiert hat.

Clown Dany Rivelino aus Spanien

Neben den Kindern und Jugendlichen des Circus Alfredo sind Profi-Artisten zu erleben. Dazu gehören Clown Dany Rivelino aus Spanien, Alexandra Tikhonovich aus dem Deutschen Nationalteam Hula-Hoop sowie Maxim Krieger, der Gerüste aus wackeligen Röhren in die Höhe baut und bereits 2015 zu Gast in Hiltrup war.

Die Vorstellungen beginnen am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Tickets gibt es im Online-Verkauf. Eine Stunde vor Showbeginn werden am Kassenwagen vor dem Zelt Restkarten angeboten.