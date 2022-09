Herbstcircus statt Weihnachtscircus

Mit seinen Papageien wird Daniel Pfeiffer in der Manege zu sehen sein.

Manege frei: Der bekannte Weihnachtscircus der Hiltruper Artisten kann zwar auch in diesem Jahr nicht stattfinden, da es einfach keine ausreichende Planungssicherheit gibt. Der Circus Alfredo präsentiert nun ein völlig neues Projekt, den ersten Hiltruper Herbstcircus. Er wird vom 22. bis zum 30. Oktober im Zelt an der Hünenburg 50 statt. Profis und Amateure werden gemeinsam in der Manege stehen. Moderiert wird das Spektakel von Jens Ohle, der den Hiltruper Weihnachtscircus 2019 erfolgreich begleitete. Tierisch wird es im Programm mit den Papageien von Daniel Pfeiffer der auch als Jongleur auftreten wird. Die Alfredos studieren gerade neue Darbietungen ein, die dann zuerst im Herbstcircus gezeigt werden sollen.