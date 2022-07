Hilfe bei hohen Nachzahlungen

Ob Lebensmittel, Strom, Gas oder Benzin: In vielen Bereichen explodieren gerade die Preise. Vor allem alte Menschen an der Grenze zur Grundsicherung oder in der Grundsicherung stehen vor immensen Herausforderungen. In Hiltrup vermittelt deswegen die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung die Soforthilfe vom Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“.

Arbeiten in Hiltrup eng zusammen (v.l.): Birgit Volbracht von der Meyer-Suhrheinrich-Stiftung und Andrea Moraldo vom Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“.

Die Inflation in Deutschland erreicht neue Rekorde, die Lebensmittel- und Energiepreise steigen: Wer wenig Geld hat, hat gerade schwer zu kämpfen. Seniorinnen und Senioren sind die Altersgruppe, deren Armutsrisiko am stärksten zunimmt. In Hiltrup kooperieren nun zwei Institutionen, um bei Härtefällen helfen zu können.

Konkret haben sich die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung und der Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“ zusammengetan, um für den Herbst und Winter vorbereitet zu sein. Die Teuerungen werden sich in hohen Nebenkosten-Nachzahlungen bei den Verbrauchern bemerkbar machen. Doch während alle einkommenssteuerpflichtig Erwerbstätigen von der Energiepreispauschale profitieren, gehen die Rentner leer aus.

Soforthilfe bei Lebensmitteln und Energiekosten

„Die Inflation hat die Rentenerhöhung doch bereits aufgefressen“, ärgert sich Andrea Moraldo vom Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“. „Und jetzt stellen sie sich einmal vor, sie haben 449 Euro zum Leben, und dann trudelt eine Nachzahlung von 300 Euro hinein. Wie reagieren sie denn da?“

Der Verein will darum kurzfristig und unbürokratisch mit der Aktion „Soforthilfe Lebensmittel“ helfen. Und darüber hinaus eine einmalige Unterstützung zur Begleichung der Jahresabrechnung 2021 für Energiekosten ermöglichen.

Und mit Soforthilfe meint der Verein auch Soforthilfe: „Der Antrag ist gerade einmal zwei Seiten lang und mit sehr großen Buchstaben. Wir bearbeiten ihn innerhalb von einem bis zwei Tagen“, betont Andrea Moraldo. Unterstützung erhalten alle, die über 60 Jahre alt sind und nur eine kleine deutsche Rente beziehen – also zum Beispiel Wohngeld erhalten oder in der Grundsicherung sind. Aber auch jene, deren Einkommen nur etwas über der Bemessungsgrenze für Grundsicherung liegen, sollen nicht leer ausgehen. „Die sind oft am schlimmsten dran“, weiß Andrea Moraldo.

Die Seniorenberaterin Birgit Volbracht von der Meyer-Suhrheinrich-Stiftung weiß, dass es auch im beschaulichen Hiltrup durchaus Altersarmut gibt. Das Problem: Gerade in Hiltrup trauen sich viele Betroffene nicht, Hilfe anzunehmen. Vereinsamung und Depressionen im Alter tun ihr Übriges. „Es ist schwer, diejenigen zu finden, die den Bedarf haben, aber sich nicht öffnen wollen oder können.“ Und da kommt die Meyer-Suhrheinrich-Stiftung ins Spiel. „Die direkte Ansprache und das Gespräch funktionieren am besten.“

Wer sich über die Hilfsprogramme informieren will, kann sich vertrauensvoll an Birgit Volbracht wenden,

