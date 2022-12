Hiltrup am Wochenende: die Tipps

Das ist los am Wochenende in Hiltrup: Der Wirtschaftsverbund lädt zur Weihnachtsmarktallee am Samstag bis bis 18 Uhr ein – mit adventlicher Stimmung und offenen Geschäften entlang der Marktallee. Die Kolpingfamilie feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr in St. Clemens. Die Residenz Münster lädt ab 20 Uhr zum Winterball mit Show­act in ihr Tanzzentrum an der Hansestraße. Am Sonntag (4. Dezember) ist die Kunsthalle Schnake ab 14 Uhr zur Adventsfeier geöffnet. Ab 17 Uhr gibt es ein offenes Singen vor dem Kulturbahnhof. Zu Beginn werden – bei trockenem Wetter – Advents- und Weihnachtslieder vor der festlich geschmückten Fassade des Kulturbahnhofs gesungen. Anschließend geht es zu Plausch und Begegnung in das Gebäude, wo Getränke und Gebäck auf die Besucher warten. Der Eintritt ist übrigens frei.