Hiltrup feiert sein Frühlingsfest

Nach drei Jahren endlich wieder ein Frühlingsfest: Bei herrlichem Wetter lockte es die Massen an. Nur am Abend gab es eine Panne.

Das erste Frühlingsfest seit 2019 stand am Samstagnachmittag ganz im Zeichen des Fußballs. Die Preußen spielten um den Aufstieg. Vor zwei großen LED-Wänden fieberten die Fans mit, jubelten bei den Toren und verzweifelten bei vertanen Torchancen. Am Ende sollte es nicht sein. Die gute Laune und die Freude an einem herrlichen Tag ließen sich die Preußen-Fans nicht nehmen.

Das war das Hiltruper Frühlingsfest am Samstag Flanieren über die Marktallee Foto: Grottendieck Der Andrang zeigt es: Die Hiltruper hatten auf ihr Frühlingsfest sehnlich gewartet. Foto: Grottendieck Fußball auf großer LED-Wand Foto: Grottendieck Die Preußen-Fans hatten Grund zum Jubeln Foto: Grottendieck Freude bei den Fans Foto: Grottendieck Und dann waren sie nahe an an der Verzweiflung Foto: Grottendieck Die Fans gaben alles Foto: Grottendieck Spannung bis zur letzten Minute Foto: Grottendieck Rudelgucken auch an der Bühne vor der Clemenskirche Foto: Grottendieck "Magic Freddi" zeigte Zaubertricks auf der Bühne und warb für seinen Solauftritt in der Stadthalle. Foto: Grottendieck Mit Schwung am Glücksrad Foto: Grottendieck Früh übt sich: Die Jugendfeuerwehr leitet den künftigen Nachwuchs an Foto: Grottendieck Gut festhalten, jetzt geht es rund! Foto: Grottendieck Einfach den Tag genießen Foto: Grottendieck Quizfrage: Wie schwer mag dieser Baumstamm wohl sein? Foto: Grottendieck Bücherflohmarkt der Stadtteilbücherei Foto: Grottendieck So ein Auto fällt auf: Der Kleinste ist der Größte Foto: Grottendieck Flanieren an edlen und extravaganten Autos Foto: Grottendieck

Am Sonntag geht es weiter

Mehrere 1000 Gäste flanierten über die Marktallee und schauten, was Händler und Gastronomie zu bieten hatten. Am Abend verhinderte ein Stromausfall auf der Bühne zunächst den Auftritt der Top-40-Band Undercover. Sie konnte erst mehr als 30 Minuten später loslegen.

Kurz zuvor hatte noch die offizielle Eröffnung durch den Veranstalter, den Wirtschaftsverbund Hiltrup, sowie ein Auftritt des Nachwuchs-Zauberers „Magic Freddi“ stattgefunden.

Am Sonntag geht das Frühlingsfest weiter. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Ab 16 Uhr stehen die Dandys auf der Bühne.