Hiltruper See: Neustart nach Wasserpest und Pandemie

Gewässer ist derzeit in gutem Zustand

Münster-Hiltrup.

Erst die Wasserpest, dann die Pandemie: Der Hiltruper See hat in den vergangenen Jahren wortwörtlich still geruht. Jetzt können wieder die ersten Segler starten – und die Zukunftsprognose des Sees ist ebenso optimistisch.

Von Timo Gemmeke