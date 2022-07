Hiltruper Weinfest erneut fällt aus

Schlechte Nachrichten für alle Hiltruper, die das Weinfest an der St.-Clemens-Kirche schätzen: Das Fest fällt zum dritten Mal in Folge aus. Dieses Mal ist der Grund aber nicht die Pandemie.

Das Hiltruper Weinfest wird im dritten Jahr in Folge nicht stattfinden. War es in den vergangenen beiden Jahren die Corona-Pandemie, die die Durchführung des Festes nicht möglich machte, so ist es in diesem Jahr ein anderer Grund. Das Fest sollte in zwei Wochen am 27./28. Juli erstmals nach 2019 wieder stattfinden.