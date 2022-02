Hiltruperinnen holen viermal Gold

Viermal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze: Mit dieser Ausbeute sind die Tänzerinnen des Tanzsportzentrums Hiltrup von den Regionalmeisterschaften Nord in der Kategorie klassisches Ballett Kinder und Junioren zurückgekehrt.

Die Eleven des Tanzzentrums Hiltrup haben am Wochenende bei den Regionalmeisterschaften Nord in der Kategorie klassisches Ballett Kinder und Junioren viermal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Diese Erfolge sind umso beachtlicher, da die Eleven ihr Training nur unter besonders erschwerten Bedingungen während der Coronapandemie fortführen konnten.

Lucia Lohaus ist Goldmedaillengewinnerin, klassisches Solo Ballett, Variation Sleeping Beauty fairy. Lucia Lohaus, Antonia Hermann und Ida Giesing sind Goldmedaillengewinner in der Kategorie klassisches Trio Ballett, Tarantella. Ebenfalls Gold ging an Liz Gan (klassisches Solo, Variation Flames of Paris) sowie das Qartett Liz Gan, Ida Arica, Lia Frericks und Emma Schmitz (klassisches Quartett Esmeralda).

Eine Silbermedaille gewannen Ida Arica, Marlene Retzlaff, Lia Frericks und Emma Schmitz (kleine Gruppe Modern/Jazz), Bronze ging an Ela Yildirim (klassisches Solo, freie Variation) und Ida Arica (klassisches Solo, Variation Le Corsaire).

Deutsche Ballettmeisterschaften in München

In welchen Kategorien die Eleven Münster bei den deutschen Ballettmeisterschaften vertreten dürfen, bleibt noch abzuwarten, da die Regionalwettbewerbe im Süden von Deutschland noch stattfinden werden. Die Variationen mit den höchsten Punkteverteilungen werden zum Deutschen Ballettwettbewerb eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung des Tanzzentrums.

Die Schulleitung Sandra Landwehr und die Coaches, Svetlana Robos und Ana Carolina Reis sind besonders stolz auf diese herausragenden Ergebnisse.