Hiltrups Lebensader ist die Marktallee

Die Hiltruper pflegen eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Marktallee. Binnen weniger Tag wurden 200 Exemplare des neuen Buches mit historischen Ansichten verkauft. Wer durch die Seiten blättert, kommt unweigerlich zu folgendem Schluss: Was hat es in früheren Jahren viele schöne Häuser in Hiltrup gegeben, die es heute an der Marktallee kaum noch oder gar nicht mehr gibt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie