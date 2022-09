Hohe Geest bleibt gesperrt

Münster-Hiltrup

Die Hohe Geest ist bereits seit sieben Wochen eine Einbahnstraße. Pendler in Richtung Münster müssen auf die die Westfalenstraße ausweichen und morgens in den Stoßzeiten Staus in Kauf nehmen. Leider wird dieser Zustand noch länger andauern.

Von Michael Grottendieck