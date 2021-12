„Im Sport sind die Wege kurz“

Am Sonntag war das Zentrum des TuS Hiltrup auch eine Impfstation: Während im alten Teil des Gebäudes Kurse liefen, wurde nebenan im neuen Teil geimpft.

Kurzfristig lief die Organisation an – eigentlich waren die Kapazitäten für eine Kooperation mit dem Hochschulsport an der Universität geplant. Die Universität startete eine eigene große Aktion. „Im Münsteraner Sport sind die Wege kurz“, so Simon Chrobak, Geschäftsführer des TuS, und so leitete man die Kapazitäten um. Die Anmeldungen liefen an, etwa 300 Menschen erwartete das Team für den Sonntag, vormittags für Moderna – nachmittags für Biontech-Impfungen.

Ruhiger Ablauf

Dr. Felix Möhlinghoff, Arzt für Allgemeine und Innere Medizin, blickte auf einen ruhigen Ablauf. Für eventuellen Beratungsbedarf waren eigens Ärzte vorgesehen. Die Nachfrage nach Beratung ist eher gering, weiß Möhlinghoff aus Erfahrung. Die Terminierung sorgte für einen glatten Ablauf, bis zum Mittag gab es keine Schlangen. 87 Menschen wurden in den ersten zwei Stunden geimpft. „Wir hätten sogar noch mehr impfen können.“

Was eher zu wünschen übrig lasse, sei die Impf-Bereitschaft. „Man kann es nur anbieten“, meint Möhlinghoff. Niedrigschwellige Angebote seien wichtig. Mit dem TuS könne man gut zusammenarbeiten. Einer Wiederholung werde man sich nicht verweigern, sagte Daniel Tollkamp, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des TuS Hiltrup.