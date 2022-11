Ganz im Zeichen der Ukraine-Krieges stand der Volkstrauertag in Hiltrup, zu dem Bezirksbürgermeister Wilfried Stein eingeladen hatte. Allseits gelobt wurde, wie sich die Schulen bei der Gedenkfeier eingebracht hatten.

Volkstrauertag am Mahnmal an der Westfalenstraße

Ganz im Zeichen der Ukraine-Krieges stand der Volkstrauertag in Hiltrup. Sie empfänden Sprachlosigkeit angesichts der Bilder von Gewalt und Krieg, sagten zwei Schülerinnen des KvG-Gymnasiums, die bei der Veranstaltung auftraten.

Festredner Thomas Köhler vom Gedenkort Villa ten Hompel ging ebenfalls intensiv auf den „russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg“ ein und zitierte Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel: Man dürfe keineswegs gleichgültig bleiben, wenn Menschen leiden.

Die Besucherzahl vor dem Ehrenmal war beachtlich hoch und dennoch deutlich geringer als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr hatten die Vereine Hiltrups in Eigeninitiative die Durchführung der Gedenkveranstaltung organisiert, nachdem Bezirksbürgermeister Wilfried Stein nicht zum Volkstrauertag am Mahnmal an der Westfalenstraße eingeladen hatte.

Rückkehr zur alten Form

Dieses Mal hatte der Bezirksbürgermeister zur alten Form zurückgefunden und sie zugleich verjüngt. Es war gelungen, die beiden Gymnasien einzubeziehen, was allgemein sehr positiv aufgenommen wurde.

Vom Kant-Gymnasium bereicherten Birte Ahrens (Gesang) und Benjamin Abbing (Klavier) mit zwei Darbietungen die Veranstaltung. Der MGV 1848 Hiltrup sang ein Lied. Zum Abschluss wurde die Nationalhymne angestimmt.