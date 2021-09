In Münster kam die Kutsche nie an

Münster-Hiltrup/Ottmarsbocholt

Zeichnet sich etwa eine neue Wendung in der mysteriösen Debatte um die schwarze Kutsche ab, die bis Mitte der 1960er als Leichenwagen in Hiltrup im Einsatz war. In Senden verfolgt man die Debatte mit großen Interesse. Die Begründung überrascht.

Von Michael Grottendieck