Infotafeln sollen Geschichte des Ortes sichtbar machen

Für die Erneuerung und Weiterentwicklung des Gedenkensembles des ehemaligen Zwangsarbeiterlagerlagers „Waldfrieden“ hat die Bezirksvertretung Hiltrup einige Mittel bereitgestellt. Neue zeitgemäße Infotafeln sollen in Kürze vorgestellt werden.

Nikolai Karpow, der seine Erinnerungen an seinen Zwangsaufenthalt in Münster in dem Buch „Der kleine Ostarbeiter“ niedergeschrieben hatte, wunderte sich: „Es kam einem seltsam vor, wie dieses schöne, durch den Fleiß der Menschen bereicherte Land nach Raubtiergesetzen lebte.“