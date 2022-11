Johnny Rawls verzaubert sein Publikum

Johnny Rawls, eine Legende des Soul-Blues, ist auf Tournee und macht Station in Hiltrup. Allein das wäre einen Besuch im Kulturbahnhof wert. Es gibt mindestens einen weiteren Grund – und der hat mit der exzellenten Band zu tun, die ihn begleitet. Es sind die Özdemirs, drei Musiker, Vater Erkan am Bass, die Söhne Kenan an der Gitarre und Levent am Schlagzeug.

Musikertrio aus Hiltrup

Das Trio wohnt in Hiltrup. Nur wenigen Eingeweihten ist das bekannt. Der Kulturbahnhof war am Donnerstag dennoch (nahezu) ausverkauft. Die Besucher erlebten ein begeisterndes Konzert. Gemeinsam mit den Özdemirs und dem Italiener Alberto Marsico an der Hammondorgel hat Johnny Rawls das neue Album „Going Back To Mississippi“ aufgenommen. Sein Publikum hatte Rawls gleich beim ersten Song im Griff. Später gab es seine Hommage an den „Red Cadillac“.