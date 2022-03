Jubiläumstour mit einem Kantersieg

Im Jahre 1982 gründete sich aus der dritten Mannschaft der Handballabteilung der DJK Eintracht Hiltrup die heutige 16 Mann starke Boßelgemeinschaft. Ziel war es, den traditionellen ostfriesischen Sport rund um die Pockholzkugel auf den Wirtschaftswegen der Davert zu veranstalten.

Traditionell findet das Ereignis am ersten Wochenende im neuen Jahr statt. 13 Mitglieder waren in diesem Jahr ausnahmsweise zu Beginn des Frühlings der Einladung des ersten Vorsitzenden Klaus Schulte zum 40. Jubiläums-Wettkampf gefolgt, der wegen der Coronabeschränkungen im Jahre 2021 und zu Beginn dieses Jahres ausfallen musste.

Weißwurst-Frühstück auf dem Bauernhof

Ein Weißwurst-Frühstück auf dem Bauernhof Brüggemann in Ottmarsbocholt, der in diesem Jahr verspätete, aber gern noch entgegengenommene Neujahrsgruß des Ein-Mann-Fanclubs, ein schmerzlicher Kugelverlust und ein großartiger 9:1-Kantersieg der Mannschaft „Grün“ waren die Highlights der Jubiläumstour, die bei strahlendem Sonnenschein bei der Gaststätte Eickholt in Davensberg endete.

Ein leckeres Grünkohlessen ließen sich die Sportler schmecken; verschiedene Ehrungen wurden vom Vorsitzenden vorgenommen und eine erstmalig im Freien abgehaltene Generalversammlung rundete diesen schönen Tag ab.

Bei den abschließenden Wahlen wurde das bewährte Team um den ersten Vorsitzenden Klaus Schulte einstimmig wiedergewählt. Aufgrund seiner konstant guten Tagesleistungen wurde Burkhard Lenz zum Boßler des Tages gewählt, während mit der „Fahrkarte des Tages“ in diesem Jahr Thomas Sandfort ausgezeichnet wurde.