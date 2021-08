Ihre Leidenschaft gehört der Jugendarbeit. Diese lernte sie in Hiltrup kennen. Ihre Fähigkeiten setzt Jessica Denne nun in einer anderen Pfarrei ein.

Jessica Denne ist als Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Ludger in Selm gestartet.

Eine Hiltruperin auf neuen Wegen: Seit Anfang August unterstützt Jessica Denne das Seelsorgeteam der Pfarrei St. Luder in Selm. „Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden“, sagt die 30-Jährige. Denne freut sich auf Begegnungen, Gespräche und vieles mehr. „Ich werde Jugendgruppen begleiten und in der Firmvorbereitung aktiv sein. Ebenso bin ich Ansprechpartnerin am städtischen Gymnasium und an der Sekundarschule in Selm“, berichtet sie.

Damit knüpft die gebürtige Hiltruperin an den Anfang ihrer beruflichen Laufbahn an. Denn nach dem Abitur hatte sie in Münster ein Lehramtsstudium begonnen. „Anfangs fand ich es interessant, Lehrerin zu werden, aber dann habe ich mich doch anders entschieden und katholische Theologie mit dem Abschluss Magister studiert“, berichtet Denne.

Es folgte die Ausbildung zur Pastoralreferentin. „Da ich in Hiltrup aufgewachsen bin und in Münster studiert habe, wollte ich eine neue Region kennenlernen“, erklärt sie.

Aufgewachsen ist Denne in Hiltrup. Neben ihrem Zuhause habe die Gemeinde St. Clemens zu ihrem Lieblingsort gehört. Von diesem Gefühl möchte sie den Heranwachsenden heute auch wieder etwas geben. Denne, hatte während ihres Studium zahlreiche junge Menschen auf der Jugendburg in Gemen bei den „Tagen religiöser Orientierung“ begleitet hat. Jetzt sei sie gespannt, welche Menschen ihr in Selm begegnen und mit welchen Themen die Jugendlichen auf sie zukommen. „Ich bin offen für ihre Wünsche“, sagt Denne.

Privat freut sich die Seelsorgerin, dass sie wieder in der Nähe ihrer Familie und ihrer Freunde lebt. „Ich bin mit meinem Mann Tobias nach Lüdinghausen gezogen“, informiert sie. Gern geht sie joggen, um den Kopf frei zu bekommen.