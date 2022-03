Junge Blattmacher am Start

Was aus dem bekannten „Klasse!“-Zeitungsprojekt, das vom Medienhaus Aschendorff in Kooperation mit Schulen durchgeführt wird, alles entstehen kann. Die Ludgerusschule in Hiltrup verfügt jetzt über eine eigene Schulzeitung – weil die Kinder journalistisches Feuer gefangen haben.

Wo gibt es noch Schulen mit einer eigenen Zeitung, die von Schülern gemacht wird? Eine Homepage pflegen die meisten. Aber eine Schülerzeitung? So etwas gibt es noch nicht einmal an den Gymnasien. An der Ludgerus-Grundschule ist jetzt ein Schulzeitungsprojekt erfolgreich an den Start gegangen. Entstanden ist es aus dem „Klasse!“-Projekt unserer Zeitung.