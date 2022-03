Kant-Schüler sind unterwegs für den Frieden

Am Montagmorgen machten sich 650 Schülerinnen und Schüler des Kant-Gymnasiums auf, um in Hiltrup eine Zeichen für Solidarität und Frieden in Europa zu setzen. Die Friedenswanderung führte über die Marktallee, Hanses-Ketteler-Straße und Max-Winkelmann-Straße.

MEHR ZUM THEMA Newsblog: Krieg in der Ukraine Ringen um Fluchtkorridore in der Ukraine - Neue Verhandlungen

Die Friedens-Veranstaltung ist zugleich Auftakt einer Spendenaktion der Schule, bei der die Schüler aufgerufen sind, Geld für die Menschen in der Ukraine zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler versuchen in dieser Woche bis zum Freitag möglichst viele Kilometer per Rad oder zu Fuß zurückzulegen. Sie suchen sich selbst Sponsoren, die ihnen einen Betrag für jeden absolvierten Kilometer spenden. Das gesammelte Geld wird an die Aktion „Deutschland Hilft“ sowie an den Förderverein Münster-Lublin gespendet, kündigt das Kant-Gymnasium an.