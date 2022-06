Kant-Team aus Hiltrup holt Bronze

Das Golf-Team des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Hiltrup ergatterte beim diesjährigen Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ einen Platz auf dem Treppchen. Dabei lernten sie auch einen Olympiasieger kennen.

Beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ holte das junge Golf-Team des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Hiltrup einen dritten Platz und gewann damit die Bronzemedaille.

„Im NRW-Landesfinale im Golfclub Mülheim an der Ruhr spielten die fünf Schüler des Kant sehr gutes Golf“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nur die starke Konkurrenz aus Dormagen und Dortmund war besser. Insgesamt nahmen sieben Schulen aus NRW am Finale teil. Diese hatten sich vorher bei den Qualifikationsturnieren der drei Regierungsbezirke Arnsberg, Köln und Düsseldorf qualifiziert.

Die Kant-Schülerinnen und -Schüler waren in Begleitung ihres Lehrers Thomas Kleimeyer und der Betreuerin Ilona-Ildiko Schedensack, allesamt Mitglieder des Golfclubs Münster-Tinnen, nach Mülheim gefahren. Dort spielten sie bei gutem Wetter und guten Platzbedingungen 18 Loch.

Die anschließende Siegerehrung fand im Duisburger Wedau-Stadion statt, wo unter anderem der Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012, Jonas Reckermann, anwesend war. Die Schüler bekamen T-Shirts, Medaillen und Urkunden von der NRW-Staatskanzlei.