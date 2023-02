In Hiltrup sind die Narren los

Bekanntlich sind in Hiltrup die Narren bereits eine Woche vor dem eigentlichen Karnevalswochenende los. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich Münsters zweitgrößter Straßenkarneval am Samstag in Bewegung. Prinz Mario gab den Startschuss.

Münsters Stadtprinz Mario I. gab am Samstag den Startschuss zum Karnevalsumzug in Hiltrup.

Was für eine Resonanz! Die Verantwortlichen waren schlicht sprachlos. „Die Leute haben Bock auf Karneval. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren richtig etwas vermisst“, zog der Zugkommandant der Karnevalsgesellschaft Hiltrup (KGH), Dennis Bürger, nach dem Umzug am Samstag eine erste Bilanz.

Hiltrup kann Karneval. Daran besteht kein Zweifel. Dicht gedrängt an der Marktallee und auch an den Seitenstraßen standen die Besucher des Karnevalsumzuges. Die meisten zeigten sich bunt kostümiert.

Der Karneval in Hiltrup ist nach zwei Jahren Pause wieder da. Nahezu alle Gruppen und Vereine, die in den Vorjahren am Start gewesen sind, sind wieder zurückgekommen. Vermisst wurden allerdings die Frauen von der kfd St. Clemens, die stets durch tolle Kostüme aufgefallen sind.

Die bunten Fußgruppen waren weiterhin die Glanzlichter im Hiltruper Karneval. Das gilt für die Stallpiraten vom Reitverein im Dahl, die Hiltruper Bürgerschützen mit Kostümen aus 1001 Nacht, die Gruppe Frauenpower, die Fusslis oder die KGH-Damen, die mit viel Helau begrüßt wurden.

Die Wagenbauer hatten sich ebenfalls gehörig ins Zeug gelegt. Die private Gruppe „Donnerstagsstammtisch“ widmete sich dem Klimawandel und mahnte, dass keine Zeit mehr zu verlieren sei. Einen imposanten Eindruck hinterließ das Piratenschiff der Gruppe „Hiltruper Power“. Mit den Narrenfreunden, dem Carnevalsclub Hiltrup (CCH) in seinem Jubiläumsjahr und den stets kreativen „Hiltruper Jungs und Mädels“ waren bekannte Lokalmatadore am Start. Die Karnevalsgesellschaft Hiltrup (KGH) war mit drei Motivwagen vertreten.

Passend zum diesjährigen Motto „Hiltrup rockt. Jetzt erst recht“ tuckerten zwei schwere Motorräder vorweg. KGH-Senator Martin Kegelmann und seine Frau Silvia waren jeweils mit ihrer Harley Davidson gekommen. Auch sie hatten viel Freude an dieser Ausfahrt. „Ein einmaliges Erlebnis“, strahlte Martin Kegelmann.

KGH-Senator Martin Kegelmann und seine Frau Silvia waren mit ihren Motorrädern mit von der Partie. Foto: Michael Grottendieck

Aus Amelsbüren zeigte sich Lady Carneval Johanna II. Brendel auf dem prächtigen Gesellschaftswagen der AKG den Karnevalisten. Die AKG war auch mit einer farbenprächtigen Fußgruppe vertreten, die ein tolles Bild abgab.

Anschließend stieg eine große Party in der Stadthalle.