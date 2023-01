Karnevalsparty für Kinder in der Stadthalle

Am Sonntag werden sich mehrere 100 Kinder bunt kostümiert in der Stadthalle Hiltrup einfinden. CCH und KGH laden am 29. Januar wieder zur großen Kinderkarnevalsparty und versprechen ein buntes Programm.

Kinder lieben Karneval. Die KGH und der CCH wissen das und organisieren schon seit Jahren eine große Kinderkarnevalsparty in der Stadthalle. Am Sonntag (29. Januar) um 14.11 Uhr geht es wieder los. Mit dabei sind das Stadtjugendprinzenpaar Sophia-Marie I. und Luca I., weitere Tollitäten, eine Zauberin und ein Clown.

Die kleinen und großen Gäste erwartet wiederum ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Von der KGH tanzt das Solomariechen Mara Balderi. Die Schlosshüpfer präsentieren sich zweimal – zunächst mit ihren Marschtanz, später mit ihrem Showtanz.

Zauberin „Sarah Augmalie“

Die Hiltruper Kinderkarnevalsparty ist eine Talentschmiede für angehende Zauberer: Dieses Mal wird Zauberin „Sarah Augmalie“ aus Telgte ihr Können zeigen. Sie ist gemeinsam mit Magic Freddy bei der Ehrlich-Brothers-Show im Fernsehen aufgetreten. Auch Freddi war bereits Gast beim Hiltruper Kinderkarneval.

Während Sarah Schulze Nahrup ihr Publikum zu verzaubern versucht, wird Clown Püppi bei seinem Auftritt die Gäste zum Lachen bringen.

Die schönsten Kostüme werden prämiert

Wie immer sollten die Kinder kostümiert zur Stadthalle kommen. Die schönsten Kostüme werden prämiert. Es winkt eine Mitfahrt auf einem Karnevalswagen beim großen Hiltruper Umzug am 11. Februar, versprechen Gerd Witt (Präsident des CCH) und Angelo Balderi (Präsident der KGH). Auch eine große Tombola gibt es erneut. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. Für die Erwachsenen ist in dem Preis ein Glas Sekt inbegriffen.

Karten gibt es im Vorverkauf im Infopunkt an der Marktallee, bei Getränke Roth an der Hansestraße und am Sonntag in der Stadthalle.