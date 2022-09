Kinderkultur trotzt schlechtem Wetter

Der Auftakt der neuen Spielzeit der Kinderkultur-Reihe Kiku drohte ins Wasser zu fallen – doch am Ende ging doch noch alles gut. Das nächste Kindertheaterstück findet am 16. Oktober (Sonntag) statt.

Viele Kinder waren bereits auf dem Rückweg, denn der angekündigte Regen kam pünktlich um 11 Uhr zum Auftakt der neuen Spielzeit der Kinderkultur Hiltrup (Kiku).

Kurzfristig disponierten Schauspieler des Theaters Don Kidschote und das Organisationsteam mit Angelika Paschwitz um. Sie bauten die Theaterkulisse statt unter den tropfenden Bäumen direkt vor dem Hiltruper Museum auf. Schnell wurden ein paar Bierbänke aufgestellt, die sich dann auch zunehmend mit Familien füllten.

So erlebten die Kinder mit ihren Eltern einen vergnüglichen Nachmittag mit „Die wunderbare Welt des Dr. Dolittle“, dem Doktor, der mit den Tieren spricht. Das nächste Kindertheaterstück findet am 16. Oktober (Sonntag) um 15.30 Uhr in der Stadthalle Hiltrup mit „Das Elefantenkind“ vom Theater Töfte statt.