Klassik einmal ganz anders: Es war ein Genuss, die Kombination des hervorragend spielenden Pianisten Vasil Laghidze und des erfahrenen Percussionisten Bernhard Winkels in der Hiltruper Christuskirche zu hören.

Wer sich an Play Bach oder Marek und Vacek in den 1970er oder 1980er Jahre erinnert fühlte, mag hier ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Und dennoch war die Interpretation der klassischen Komponisten eine völlig andere. Da mischte sich im Schlagzeug ein Triangel ein, während Laghidze Mozart’s Rondo in D-Dur den Tasten überließ. Überhaupt, die Vielfalt des Percussionisten Winkels, Vorsitzender der „bo59-Percussion Stiftung“, war beeindruckend. Mal griff er bei der angebotenen Instrumentenvielfalt zu Shaker und Tomburello zu Johann Sebastian Bach, mal zur Marimba, die das temperamentvolle „Sabre Dance“ von Aram Khachaturian unterstützte. Ungewöhnliche Klänge zauberte ein Udu, ein nigerianischer Tonkrug, zum Präludium. Die Rohrtrommel Tamorra kam bei der Fuge Nr. 6 in d-Moll von Bach zum Einsatz. Großen Beifall spendeten die Zuschauer während der Soirée in der Christuskirche am Samstagabend, als sich Winkels in den klingenden Herbstwald begab. Er unterlegte das depressiv angelegte Herbstlied von Peter Tschaikowsky mit einer Wavedrum, begleitet von verschiedenen kleineren Percussions.

Mit einem Türkischem Marsch ließ Winkels der großen türkischen Trommel Davul freien Lauf, und am Ende von „Klassik meets Percussions“ entließ das Spitzenduo das Publikum mit einer Zugabe von Tschaikowsky’s Weihnachten Nr. 12 in den vierten Advent.