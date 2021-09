KvG-Förderverein wächst auf 645 Mitglieder

Der Förderverein hat am KvG-Gymnasium Wünsche aus der Schüler- und Lehrerschaft in die Tat umsetzen können. Nach der langen Pandemie-Zeit wünscht sich der Förderverein wieder mehr Präsenz-Veranstaltungen.

Mit nahezu komplett wiedergewähltem Vorstandsteam, noch mehr Mitgliedern und einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft startet der KvG-Förderverein in seine nächste zweijährige Amtszeit: „Ich hoffe sehr, dass wir hier in der Schule zumindest in abgewandelter Form künftig auch wieder mehr Präsenz zeigen dürfen“, schaute Schulleiter Dr. Hein Zopes hoffnungsvoll nach vorn.

Der neu- und wiedergewählte Vorsitzende Andreas Tente legte in seinem Bericht positive Daten vor: So ist die Zahl der Mitglieder auf 645 angewachsen, ein Plus von 50 Mitgliedern. Angefangen von Unterrichts- und AG-Materialien über Sport- und Musikequipment, Ipads und anderen Ausstattungen für die Digitalisierung bis zu gezielten sozialen Hilfen setzte der Verein Wünsche von Schülern und Kollegium um.

Wahlen zum Vorstand

Bei den Wahlen wurden Andreas Tente als Vorsitzender und alle weiteren Teammitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Dazu zählen Ulrike Volks als Elternvertreterin, Ute Kratzenberg, Dr. Anja Op de Bekke (Beisitzerinnen), Anja Große Wöstmann (Öffentlichkeitsarbeit) sowie Andreas Klomfaß (Kassierer), Marc Riegel (Schulpflegschaftsvorsitzender) und Dr. Hein Zopes als Mitglieder kraft Amtes. Neue Kassenprüfer sind Stephan Beermann und Harald Moorkamp. Neuer Schriftführer wurde Leopold Lauenstein.