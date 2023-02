Laien übernehmen die Gestaltung

Der Künstler Jens Henning hatte mit der kleinen Wallnusskrippe unter übermächtigen Kreuzbalken einen Preis bei der Krippenausstellung in Telgte gewonnen. Im Rahmen einer alternativen Gottesdienstform in St. Clemens, die komplett von Laien gestaltet wurde, konnten die Besucher ihre Gedanken zu dem Kunstwerk äußern.

Alternative Gottesdienstformate in St. Clemens

Sein Kunstwerk „Schicksal“ passt auch in die Fastenzeit:

Zum Auftakt der Fastenzeit wirbt Bischof Genn für die Erneuerung der Kirche. An der Basis findet sie längst statt. Seit Anfang Februar gibt es in St. Clemens regelmäßig alternative Gottesdienstformen, die vom Rudelsingen oder zum Taizé-Gebet reichen können. Sie werden von Laien vorbereitet. Auch moderne Kunst kann eine Rolle spielen – wie am vergangenen Wochenende.